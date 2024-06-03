В полиции Ставрополья заявили, что жертвами мошенников становятся люди всех возрастов

Жертвами мошенников становятся люди всех возрастов, заявили в полиции Ставропольского края на пресс-конференции по борьбе с киберпреступлениями.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил один из выступивших на мероприятии, сотрудник регионального МВД Александр Ашигов, в настоящее время жертвами мошенников могут стать все, кто пользуется гаджетами.

«Что касается махинаций с псевдобиржами — чаще всего от действий аферистов страдает работающее население 20—35 лет, те, кто активно участвуют и пытаются заработать на биржевых торгах. На обман с попавшим в беду «родственником» обычно ведётся старшее поколение», — отметил спикер.

Пресс-конференция по борьбе с киберпреступлениями состоялась в Региональном информационном центре Ставрополья на площадке СтГАУ.

Ранее в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области предупредили, что в преддверии сезона высокого спроса в регионе активизировались мошенники, которые выдают себя за агентов известных туркомпаний и предлагают фальшивые билеты и туры.