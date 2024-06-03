RT в Telegram
Подпишись

В полиции Ставрополья заявили, что жертвами мошенников становятся люди всех возрастов

Короткая ссылка
Жертвами мошенников становятся люди всех возрастов, заявили в полиции Ставропольского края на пресс-конференции по борьбе с киберпреступлениями.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил один из выступивших на мероприятии, сотрудник регионального МВД Александр Ашигов, в настоящее время жертвами мошенников могут стать все, кто пользуется гаджетами.

«Что касается махинаций с псевдобиржами — чаще всего от действий аферистов страдает работающее население 20—35 лет, те, кто активно участвуют и пытаются заработать на биржевых торгах. На обман с попавшим в беду «родственником» обычно ведётся старшее поколение», — отметил спикер.

Пресс-конференция по борьбе с киберпреступлениями состоялась в Региональном информационном центре Ставрополья на площадке СтГАУ.

Ранее в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области предупредили, что в преддверии сезона высокого спроса в регионе активизировались мошенники, которые выдают себя за агентов известных туркомпаний и предлагают фальшивые билеты и туры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить