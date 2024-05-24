Жителей Подмосковья предупредили о махинациях фальшивых туроператоров
- РИА Новости
Фейковые агенты предлагают жертве забронировать выбранный тур, а после получения денег отправляют поддельные документы или просто исчезают, пишет 360.ru.
Прежде чем переводить кому-либо денежные средства, следует убедиться, что туроператор внесён в Единый федеральный реестр турагентов, предупреждают эксперты.
Также необходимо проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов.
Специалисты напоминают, что подозрительно выглядит предложение перевести оплату за тур в размере 100%. Также подозрение должны вызвать слишком большие скидки или неправдоподобно выгодные предложения.
Ранее директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева рассказала, как защититься от мошенников при покупке путёвки.