Специалист Ахвердиева дала советы по защите от мошенников при покупке путёвки

Директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева рассказала, как защититься от мошенников при покупке путёвки.

В беседе с 360.ru она заявила, что одна из схем злоумышленников — брать деньги за тур, но не бронировать отель.

«Чаще всего такую схему используют на сроках раннего бронирования. Турист спокойно ожидает даты вылета, которая наступит через три-четыре месяца», — пояснила Ахвердиева.

По её словам, также стоит обращать внимание на большие скидки.

«Если в прошлом году вы отдыхали в каком-то конкретном отеле за одну сумму, а в следующем году с учётом инфляции и роста цен предлагают бронь в эту же гостиницу по цене ниже, стоит насторожиться», — считает она.

Также рекомендуется обращать внимание на сайт турагентства.

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