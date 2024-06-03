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Форум «Экология» состоится в Москве 4—5 июня

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В Москве 4—5 июня состоится XV Международный форум «Экология».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

«В текущем году глава государства дал поручение разработать мероприятия нацпроекта на 2025—2030 годы. Задачей юбилейного форума станет объединение мнений и инициатив общества по данной тематике», — заявил председатель Общественного совета организатора форума АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» депутат Госдумы Николай Валуев.

Ожидается, что в экологическом форуме примут участие около 1200 участников из регионов России и зарубежных стран.

Ранее Российский экологический оператор назвал регионы, где было проведено наибольшее количество интерактивных уроков «Помощники Земли» для детей от пяти до 11 лет.

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