В РЭО назвали регионы — лидеры по проведению уроков «Помощники Земли»

Российский экологический оператор назвал регионы, где было проведено наибольшее количество интерактивных уроков «Помощники Земли» для детей от пяти до одиннадцати лет.

В их числе Ставропольский край, Донецкая Народная Республика, Севастополь, Московская и Запорожская области, передаёт 360.ru.

За апрель и май участниками занятий стали 2500 детей.

«Курс направлен на популяризацию экопривычек и экологического образа жизни среди юных граждан, без чьего вовлечения невозможно представить формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране, а значит, и снижения отходов на полигонах», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах ежегодно проходит около 500 мероприятий, посвящённых защите окружающей среды.