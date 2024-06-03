В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для школьников

На портале госуслуг Московской области запустили новый онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на регионального министра государственного управления, информационных технологий и связи Надежду Куртяник.

«В нём отображаются в том числе сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление», — сказала чиновник.

Она также отметила, что данный сервис позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги, так как исключает вероятность подачи дублирующих заявок.

В настоящее время в Подмосковье на региональном портале доступно более 370 услуг.

Ранее в Министерстве образования Московской области рассказали о более 46 тыс. школьников, написавших ОГЭ 30 мая.