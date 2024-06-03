RT в Telegram
Подпишись

На пляжах Казани увеличили количество спасательных постов

Короткая ссылка
Количество спасательных постов увеличили этим летом на пляжах Казани. Кроме того, увеличено время пребывания на пляжах спасателей.

Об этом на деловом понедельнике заявил начальник управления гражданской защиты горисполкома Сергей Чанкин, сообщает «Бизнес Online».

По его словам, за счёт увеличения финансирования властям удалось увеличить число спаспостов на Лебяжьем и Комсомольском озёрах.

«Увеличена и продолжительность работы спасателей на час на тех пляжах, которые находятся в шаговой доступности», — заявил Чанкин.

Помимо прочего, на городских пляжах организуют ежедневное патрулирование нарядами полиции.

Ранее в Казани утвердили список пляжей и мест отдыха, где можно провести время летом в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить