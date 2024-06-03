На пляжах Казани увеличили количество спасательных постов

Количество спасательных постов увеличили этим летом на пляжах Казани. Кроме того, увеличено время пребывания на пляжах спасателей.

Об этом на деловом понедельнике заявил начальник управления гражданской защиты горисполкома Сергей Чанкин, сообщает «Бизнес Online».

По его словам, за счёт увеличения финансирования властям удалось увеличить число спаспостов на Лебяжьем и Комсомольском озёрах.

«Увеличена и продолжительность работы спасателей на час на тех пляжах, которые находятся в шаговой доступности», — заявил Чанкин.

Помимо прочего, на городских пляжах организуют ежедневное патрулирование нарядами полиции.

Ранее в Казани утвердили список пляжей и мест отдыха, где можно провести время летом в этом году.