Якушев высоко оценил работу тюменских властей в паводковый период
«На реках в Тюменской области были побиты исторические максимумы уровня воды. Могу сказать точно, тюменские органы исполнительной власти сделали максимум в сложившейся ситуации», — констатировал он в интервью URA.RU.
По словам Якушева, «благодаря грамотным решениям и ценой неимоверных усилий» удалось отстоять федеральную трассу Р-402, Тюмень — Ишим — Омск.
Большую роль в прохождении острого периода паводка сыграла непрерывная подготовительная работа в регионе, добавил полпред.
Ранее Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.