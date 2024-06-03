Якушев высоко оценил работу тюменских властей в паводковый период

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал оценку работе тюменских властей по преодолению чрезвычайной паводковой ситуации.

«На реках в Тюменской области были побиты исторические максимумы уровня воды. Могу сказать точно, тюменские органы исполнительной власти сделали максимум в сложившейся ситуации», — констатировал он в интервью URA.RU.

По словам Якушева, «благодаря грамотным решениям и ценой неимоверных усилий» удалось отстоять федеральную трассу Р-402, Тюмень — Ишим — Омск.

Большую роль в прохождении острого периода паводка сыграла непрерывная подготовительная работа в регионе, добавил полпред.

Ранее Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.