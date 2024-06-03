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Radio Monte Carlo Golf Cup открыл спортивную программу ПМЭФ

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В Московском гольф-клубе 1 июня состоялось первое мероприятие спортивной программы Петербургского международного экономического форума — Radio Monte Carlo Golf Cup. Турнир по гольфу, прошедший при поддержке фонда Росконгресс, традиционно объединил состязания профессиональных спортсменов, мастер-классы и деловую программу.
Radio Monte Carlo Golf Cup открыл спортивную программу ПМЭФ
  • © Русская Медиагруппа

Тема бизнес-сессии в этом году — «Психология инвестиций: эффективные стратегии для достижения успеха».

Radio Monte Carlo Golf Cup — это проект «Русской Медиагруппы», который холдинг реализует в рамках направления Creative & Business. Цель мероприятий, проходящих под эгидой этого бренда, — предоставить площадку для взаимодействия и обмена опытом представителей разных секторов экономики.

Встрече бизнес-сообщества предшествует спортивная составляющая. Профессиональные гольфисты вышли на девятилуночное поле в центре Москвы в турнире на кубок радио Monte Carlo. Соревнования прошли в формате «индивидуальный строук-плэй» с учетом гандикапа.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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