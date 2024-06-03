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В Челябинской области призвали не посещать нелегальные аттракционы

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Министерство сельского хозяйства Челябинской области выпустило экстренное обращение. В нём родителей призывают не покупать детям билеты на незарегистрированные аттракционы. Ведомство официально курирует эту сферу с прошлого года.

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших детей рекомендуем воздержаться от использования незарегистрированных аттракционов», — передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что ежегодно происходит более 100 чрезвычайных происшествий на аттракционах, больше всего — на надувных батутах.

В ведомстве предупредили, что отсутствие государственного регистрационного знака на входе на аттракцион говорит о том, что он может быть небезопасен.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске Краснодарского края.

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