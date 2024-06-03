В Челябинской области призвали не посещать нелегальные аттракционы
«Ради вашей безопасности и безопасности ваших детей рекомендуем воздержаться от использования незарегистрированных аттракционов», — передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что ежегодно происходит более 100 чрезвычайных происшествий на аттракционах, больше всего — на надувных батутах.
В ведомстве предупредили, что отсутствие государственного регистрационного знака на входе на аттракцион говорит о том, что он может быть небезопасен.
Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске Краснодарского края.