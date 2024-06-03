Работа аэропорта Казани ограничена

Работа аэропорта Казани приостановлена, ограничения введены с 11:29 мск, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 3 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», — сказано в сообщении представителя Росавиации Артёма Кореняко.

Аэропорт сейчас не принимает и не отправляет авиарейсы.

В последний раз, 31 мая, в Татарстане была ограничена работа двух аэропортов — казанского и нижнекамского. Тогда в республике был сбит украинский беспилотник.

23 мая в Татарстане также сбили дрон.