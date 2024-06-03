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Москомархитектура обработала почти 25 тысяч обращений об изменениях в ПЗЗ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) за последние семь лет обработал более 24,9 тыс. обращений, которые касались внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

ПЗЗ утверждены постановлением столичного правительства от 28 марта 2017 года №120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», пишет сайт mos.ru.

ПЗЗ — документ, регламентирующий виды разрешённого использования земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах, уточнил вице-мэр.

Уточняется, что из общего числа заявок более 2 тыс. были поданы через службу одного окна, а более 22,9 тыс. — в электронном формате.

Ранее председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что три земельных участка будет выделено в деревне Ярцево под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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