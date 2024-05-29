Княжевская: землю под индивидуальное жилищное строительство выделят в районе Краснопахорский

Три земельных участка выделят в деревне Ярцево под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

«Утверждён градостроительный план трёх земельных участков общей площадью 0,37 га. На каждом из них можно будет построить дом на 360 кв. м, а также разместить гараж или хозяйственный блок», — пояснила Юлиана Княжевская.

Возведение частных домов в ТиНАО с каждым годом становится всё более привлекательным, добавила председатель Москомархитектуры.

Помимо роста уровня зелёных насаждений, здесь активно улучшается транспортная доступность, появляется современная социальная инфраструктура, открываются многофункциональные общественные центры. Всё это играет ключевую роль в формировании комфортной и доступной среды, отметила Юлиана Княжевская.

Территории расположены по адресам: деревня Ярцево, земельные участки 98А, 102 и 103.