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Специалист Сергейчик рассказал о способах эффективной экономии

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Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик посоветовал воспринимать накопления как часть обязательных расходов и учитывать это в ежемесячном бюджете. Это позволит копить средства более эффективно.

Делать отчисления нужно даже при скромном доходе, отметил он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, вначале не обязательно отчислять в накопления 10% дохода.

Кроме того, Сергейчик отметил, что не стоит экономить на питании, здоровье и образовании.

«Определите ежемесячную сумму, которую допустимо тратить на удовольствия, и не отклоняйтесь от финансового курса», — посоветовал эксперт.

Ранее консультант по финансам, инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о трёх стратегиях для накопления средств на какие-либо цели.

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