Специалист Сергейчик рассказал о способах эффективной экономии
Делать отчисления нужно даже при скромном доходе, отметил он в интервью Радио Sputnik.
По его словам, вначале не обязательно отчислять в накопления 10% дохода.
Кроме того, Сергейчик отметил, что не стоит экономить на питании, здоровье и образовании.
«Определите ежемесячную сумму, которую допустимо тратить на удовольствия, и не отклоняйтесь от финансового курса», — посоветовал эксперт.
Ранее консультант по финансам, инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о трёх стратегиях для накопления средств на какие-либо цели.