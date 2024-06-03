МЧС: все дома в якутском селе Саскылах освободились от воды после паводка

Все дома в селе Саскылах в Якутии освободились от воды после паводка на реке Анабар.

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

«В селе Саскылах от воды освобождены 11 дворовых территорий, подтопленных домов нет», — сказал он.

По его словам, в ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровня воды, ледоход проходит между населёнными пунктами Юрюнг-Хая и Саскылах.

Критических уровней при этом не зарегистрировано.

29 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе остаются затопленными более 500 домов в 35 населённых пунктах.