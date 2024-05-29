RT в Telegram
Подпишись

В Омской области остаются затопленными более 500 домов

Короткая ссылка
В Омской области остаются затопленными более 500 домов в 35 населённых пунктах, заявил губернатор Виталий Хоценко.

«Самая сложная обстановка по-прежнему в Усть-Ишимском районе. В настоящее время наблюдается снижение уровня воды и освобождаются дома от затопления — за прошедшие сутки около 20 жилых дома освобождены», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в пунктах временного размещения в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе и Знаменке находятся 277 человек.

Как отметил Хоценко, жители обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. пострадавших от паводка в Якутии обратились за выплатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить