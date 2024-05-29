В Омской области остаются затопленными более 500 домов в 35 населённых пунктах, заявил губернатор Виталий Хоценко.

«Самая сложная обстановка по-прежнему в Усть-Ишимском районе. В настоящее время наблюдается снижение уровня воды и освобождаются дома от затопления — за прошедшие сутки около 20 жилых дома освобождены», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в пунктах временного размещения в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе и Знаменке находятся 277 человек.

Как отметил Хоценко, жители обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. пострадавших от паводка в Якутии обратились за выплатами.