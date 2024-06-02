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Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребёнка в Красногорске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребёнка в Красногорске.
Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребёнка в Красногорске
  • © СК РФ

Как говорится в Telegram ведомства, в центральный аппарат СК России предоставят доклад по факту противоправных действий в отношении ребёнка в Московской области.

«В публикации социальных медиа сообщалось, что в городе Красногорске мужчина нанёс телесные повреждения 11-летнему мальчику», — пишет ведомство.

Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК России (хулиганство).

«Председатель СК России поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в заявлении.

Ранее в Кировской области мужчина избил школьника на детской площадке.

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