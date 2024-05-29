В Кировской области мужчина избил школьника на детской площадке. Как рассказала RT мама пострадавшего Светлана, изначально мужчина начал ругаться с неизвестными подростками, которые его дразнили.

По её словам, он не смог догнать обидчиков, тогда схватил и оттаскал за волосы школьника, который остался на детской площадке. Также он ударил мальчика головой о карусель.

Позднее напавший предложил Светлане компенсацию ущерба.

«Извините, он просто попался мне под горячую руку», — заявил он ей.

Несмотря на это, мать пострадавшего уже обратилась в полицию.

Ранее сотрудникам полиции удалось задержать напавшего на девятилетнюю девочку в подмосковных Люберцах. МВД опубликовало видео опроса с ним.