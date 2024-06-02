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В Дагестане завели дело после гибели людей в ДТП со свадебным кортежем

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В прокуратуре Дагестана заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трёх человек в ДТП со свадебным кортежем.
В Дагестане завели дело после гибели людей в ДТП со свадебным кортежем
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Поставлен на контроль ход расследования возбуждённого по данному факту уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате аварии в Дагестане во время празднования свадьбы.

По имеющимся данным водитель автомобиля Lada Granta, который двигался в составе свадебного кортежа, выехал на встречную полосу, и в машину врезалась грузовая «газель».

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