В Дагестане завели дело после гибели людей в ДТП со свадебным кортежем
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Поставлен на контроль ход расследования возбуждённого по данному факту уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате аварии в Дагестане во время празднования свадьбы.
По имеющимся данным водитель автомобиля Lada Granta, который двигался в составе свадебного кортежа, выехал на встречную полосу, и в машину врезалась грузовая «газель».