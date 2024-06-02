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Собянин рассказал о работах по благоустройству территории рядом с поликлиниками

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству территории рядом с поликлиниками, где проводится реконструкция.
Собянин рассказал о работах по благоустройству территории рядом с поликлиниками
  • РИА Новости

«На первом этапе модернизации благоустроены территории рядом с 201 городской поликлиникой общей площадью порядка 110 га», — заявил мэр в своём Telegram-канале.

Также создано 617 зон отдыха для пациентов и установлено почти 2160 информационных стел.

Кроме того, смонтировано около 3000 фонарей с энергосберегающими лампами, разбито более 12 850 кв. м цветников.

Как отметил Собянин, в настоящее время идёт второй этап реконструкции поликлиник. Капремонт запланирован почти в 140 зданиях.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде строят новую детскую поликлинику.

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