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В РСТ посоветовали не брать в путешествие слишком много вещей

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Член Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Арутюнов посоветовал не брать в путешествие слишком много вещей.
В РСТ посоветовали не брать в путешествие слишком много вещей
  • Gettyimages.ru

«Надо стараться всё-таки по минимуму вещей брать, я считаю. Когда в поездках и походах вы превращаетесь в носильщика собственных вещей, это неудобно. Хорошее настроение, замечательная компания: друзья и близкие, с которыми не хватает времени в будние дни, — вот что действительно важно», — заявил он в беседе с 360.ru.

Как считает Арутюнов, одеваться стоит «многослойно», чтобы в случае холода или жары было легче сориентироваться и не искать в сумках другую одежду. Также важна удобная обувь.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в преддверии сезона летних автопутешествий дал советы, как подготовить автомобиль к дальней дороге.

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