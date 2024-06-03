Умение работать в команде назвали востребованным навыком для выпускников вузов

Программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование» Алексей Дворецкий назвал самые востребованные навыки для выпускников вузов.

Эксперт считает, что наиболее востребованными будут навыки умения работать в команде и делегирования, а также умение анализировать и визуализировать данные.

Кроме того, по мнению Дворецкого, пригодятся гибкость и готовность работать в условиях неопределённости, готовность экспериментировать и пробовать новое.

«Обеспечение прозрачности своей работы либо работы своей команды для бизнеса. Умение делегировать рутинные и автоматизируемые задачи ИИ-инструментам и специализированным IT-решениям», — добавил он.

Собеседник RT разъяснил, что студенты могут развивать востребованные навыки уже сегодня. Один из путей — погружение в прикладные бизнес-задачи: участие в хакатонах, кейс-чемпионатах, прохождение стажировок.

«Диплом о высшем образовании по-прежнему играет важную роль. Его наличие не только подтверждает знания, но и помогает в построении карьеры и признании в обществе... Однако важны также практические навыки и наличие хорошего портфолио. В быстро меняющихся сферах, таких как IT, дизайн, маркетинг и других развивающихся отраслях, практические навыки и способность к адаптации могут быть более важны, чем формальное образование», — отметил он.

Дворецкий считает, что создание и постоянное обновление портфолио своих работ и проектов позволит демонстрировать свои навыки и достижения потенциальным работодателям.

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