Пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии в Москве нет
- РИА Новости
«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает», — говорится в Telegram ведомства.
Уточняется, что причиной происшествия стала небольшая техническая неисправность. На месте уже находятся все необходимые специалисты и ведутся проверки.
Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».