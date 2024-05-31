Пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии в Москве нет

Департамент транспорта Москвы сообщил, что пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии нет.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что причиной происшествия стала небольшая техническая неисправность. На месте уже находятся все необходимые специалисты и ведутся проверки.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».