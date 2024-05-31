Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки

Президент России Владимир Путин назвал безобразием инцидент в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки.

Об этом случае он узнал во время беседы с уполномоченной по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Детский омбудсмен рассказала российскому лидеру, что узнала об этой ситуации во время поездки по России. Она уже вмешалась — и детей вернули матери, а печку починили.

Путин, услышав эту историю, подверг критике действия местных властей.

«Это же не шутки, это безобразие... Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения троих детей, проживающих в подвале дома.