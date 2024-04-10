В Санкт-Петербурге завели дело против родителей троих детей, живших в подвале

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения троих детей, проживающих в подвале дома.

Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУМВД России.

Как сказано в сообщении, сотрудники полиции установили, что в подвале дома проживают вместе с отцом 1988 года рождения трое несовершеннолетних сыновей в возрасте от двух до шести лет.

В ходе проверки полиция обнаружила антисанитарные условия, в которых проживали дети.

Принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение.

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