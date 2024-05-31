Минюст России внёс проекты SOTA и Republic в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России внесло проекты SOTA* и Republic** в реестр иностранных агентов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«31 мая 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... интернет-проект SOTA, проект Republic», — сказано в заявлении.

Отмечается, что оба проекта распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российских военных, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media.

* Сетевое издание Sota.Vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

* Включено в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.05.2024.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.05.2024.