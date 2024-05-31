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Руководитель «Здорового Отечества» Лещинская: наша цель — полностью запретить продажу вейпов

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Внесение в Госдуму законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России — исторический момент, заявила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она призвала уже начать заставлять производителей вейпов размещать на устройствах информацию о вреде курения, в том числе «страшные картинки» о последствиях для здоровья.
Руководитель «Здорового Отечества» Лещинская: наша цель — полностью запретить продажу вейпов
  • © Пресс-служба «Здорового Отечества»

«Свои поправки о запрете вейпов мы передали в ГД более полугода назад и сегодня случился исторический момент. Только вдумайтесь, в нашей стране около 4 млн человек ежедневно используют электронные сигареты, которые стопроцентно вредят здоровью. Учитывая причиняемый вред, наша цель — полностью запретить продажу вейпов со вкусом», — сказала Лещинская.

Она подчеркнула, что механические устройства вызывают зависимость и опасность для здоровья.

«Но пока необходимо заставлять компании, выпускающие эту продукцию размещать на вейпах информацию о вреде курения для здоровья и те самые страшные картинки про инсульт, инфаркт, импотенцию и прочие болезни. Здоровая и сильная страна — без вейпов для подростков!» — подчеркнула руководитель «Здорового Отечества». 

31 мая депутаты внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Инициаторы закона отметили, что речь идёт о продаже «никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».

Как напоминают законодатели, вейпинг пропагандируется как «безопасная альтернатива обычным сигаретам», тогда как в действительности он «наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

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