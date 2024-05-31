RT в Telegram
Подпишись

Около 40% туристов приезжают в Москву с семьёй

Короткая ссылка
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов рассказал о туристических перспективах столицы.

«У нас есть основания для позитивного взгляда в туристическое будущее Москвы. Это основание нам показывает I квартал, в рамках которого рост числа туристов уже составил 19%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, мы будем прилагать все усилия», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в 2023 году в среднем 15—18% от проживавших в столичных гостиницах составляли москвичи, что можно считать новым трендом.

«Порядка 40% туристов приезжают в Москву с семьёй. Для нас детский и семейный туризм крайне желанный как с точки зрения коммуникации, атмосферы, впечатлений, так и с экономической стороны», — добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить