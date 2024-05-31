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В Анапе заявили о готовности города к курортному сезону

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Вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.

«Очень ждём гостей, судя по предварительной загрузке отелей под 80%, этот год будет даже более успешным, чем предыдущий. Море чистейшее, уже прогрелось почти до 20 градусов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, транспортный поток увеличился с начала мая. Также проводятся различные мероприятия, в том числе гастрономическая ярмарка и соревнования.

«В этом году открыли ещё один детский лагерь на две тысячи мест. Всего более 20 детских лагерей уже начали приём», — добавил Вовк.

Ранее сообщалось, что число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.

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