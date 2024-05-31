Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО Dekoder — gGmbH

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации Dekoder — gGmbH.

«Партнёрами портала выступают информационные ресурсы, внесённые в реестр иностранных агентов, и организации, деятельность которых в России признана нежелательной»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ГП, на сайте НПО публикуются материалы, дискредитирующие российскую армию.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя «Медузы»* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. «Проект Медуза» (Medusa Project) включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.