На издателя «Медузы» составили протокол за участие в нежелательной организации

Черёмушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя «Медузы»* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом.

При этом дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на иностранного агента «Медузу».

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. «Проект Медуза» (Medusa Project) включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.