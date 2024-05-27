На издателя «Медузы» составили протокол за участие в нежелательной организации
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом.
При этом дата его рассмотрения пока не назначена.
Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на иностранного агента «Медузу».
*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. «Проект Медуза» (Medusa Project) включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.