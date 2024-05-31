Путин подписал указ о награждении четверых врачей из Якутии

В Якутии четыре врача указом президента Владимира Путина удостоены государственных наград.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Так, главврач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» Ольга Ушкарева награждена орденом Пирогова за заслуги, самоотверженную работу и помощь людям в экстремальных условиях.

Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Анатолия Потапова, врача из второй республиканской больницы — Центра экстренной медпомощи.

Врач из Оленекской ЦРБ Назар Петров получил медаль «За храбрость» II степени, врач Филипп Харлампьев из второй республиканской награждён медалью Луки Крымского.

Ранее мать-героиня Ольга Кравцова в беседе с газетой «Взгляд» поделилась впечатлениями от разговора с президентом Владимиром Путиным, который встретился по видеосвязи с семьями награждённых орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».