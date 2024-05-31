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В Крыму отдохнёт тысяча детей из Белгородской области

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В Крыму этим летом отдохнёт тысяча детей из Белгородской области, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Продолжаем помогать нашим братским регионам. Как и в прошлом году, этим летом в Крыму будут отдыхать дети из Белгородской области. Планируется принять и разместить 1 тыс. ребят: 500 детей приедут в июне, ещё 500 — в августе», — заявил Аксёнов.

По его словам, из республиканского бюджета на эти цели направят 36 млн рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит свыше 1,1 млрд рублей на путёвки в детские лагеря и санатории для детей из Оренбургской и Белгородской областей.

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