Колокольцев наградил юных героев почётными грамотами МВД России

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил юных героев почётными грамотами министерства и ценными подарками.

«В преддверии Дня защиты детей Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию награждения представителей молодого поколения россиян, отличившихся при задержании преступников и пресечении правонарушений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр поблагодарил юных героев за активную жизненную позицию и отметил, что их поступки достойны самых добрых слов. Он подчеркнул, что полицейские тоже ежедневно совершают подвиги и от каждого, кто избрал эту профессию, требуются аналитические способности, предельная собранность и выдержка, умение сопереживать.

«Служба в полиции очень интересная и нужная. Если в будущем кто-то из вас захочет посвятить себя защите правопорядка, это можно только приветствовать. Ждём в наших ведомственных учебных заведениях», — сказал Колокольцев.

Ранее в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе прошла XI Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце».