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Депутат Горелкин прокомментировал ситуацию с киберпреступностью

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал ситуацию с киберпреступностью.

«Когда вирус-шифровальщик парализует работу программного обеспечения конкретной компании, как это произошло на днях со СДЭК, которая отказалась платить хакерам, хотя большинство платят, то о чём, как не о преступлении, идёт речь? Хотя такие случаи в статистику не попадают, поскольку бизнес тихо договаривается с хакерами. Это довольно распространённая практика», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По словам Горелкина, его позиция — не платить, поскольку такие программы-шифровальщики и команды хакеров потому и существуют, что им платят.

«Задача законодателя и в целом власти — создать такие условия для преступников, чтобы любой взлом был тяжёлым и затратным. Когда получится это сделать, количество преступлений пойдёт на спад», — отметил депутат.

Как добавил Горелкин, это произойдёт, если компании начнут серьёзно вкладываться в инфобезопасность.

«На это направлен и наш законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных, который находится на рассмотрении Госдумы», — заключил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.

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