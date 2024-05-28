Специалист Дворянский посоветовал не оставлять лишние данные о себе в интернете

Эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.

«На самом деле, это обычное мошенничество, но с использованием высоких технологий, в частности ИИ», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, злоумышленники обычно подделывают голос руководителя или какого-либо близкого человека, чтобы ввести жертву в заблуждение и вынудить выполнить какое-то действие.

«Большую часть утечек люди допускают сами, когда оставляют личную информацию в интернете, записывают видео с собой и всюду их выкладывают. Пользователям нужно самим соблюдать базовые принципы информационной гигиены и не оставлять большое количество лишней информации о себе в глобальной сети интернет», — отметил Дворянский.

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