Специалист Дворянский посоветовал не оставлять лишние данные о себе в интернете
«На самом деле, это обычное мошенничество, но с использованием высоких технологий, в частности ИИ», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, злоумышленники обычно подделывают голос руководителя или какого-либо близкого человека, чтобы ввести жертву в заблуждение и вынудить выполнить какое-то действие.
«Большую часть утечек люди допускают сами, когда оставляют личную информацию в интернете, записывают видео с собой и всюду их выкладывают. Пользователям нужно самим соблюдать базовые принципы информационной гигиены и не оставлять большое количество лишней информации о себе в глобальной сети интернет», — отметил Дворянский.
Ранее старший исследователь данных «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин рассказал, по каким признакам можно распознать дипфейк.