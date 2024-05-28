Специалист Аникин рассказал о признаках дипфейка

Старший исследователь данных «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин рассказал, по каким признакам можно распознать дипфейк.

«В случае голосовых подделок стоит оценивать качество и интонации, «ломанность» речи», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

В видеодипфейках, как правило, пониженное разрешение. Также стоит обратить внимание на странное движение глаз, цвет кожи и волос, контур овала лица.

«При этом вне зависимости от типа цифрового контента, с которым вы сталкиваетесь, важно критически относиться к любой информации в сети, перепроверять её и использовать защитные решения, которые предупредят о попытке перейти на скам-ресурс или о звонке от потенциальных мошенников», — сказал эксперт.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил в беседе с RT, что будет, если хакер получит доступ к Wi-Fi-роутеру.