В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора «Энергосети»
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Об этом сообщило УМВД России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Энергосеть» по ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, он причинил ущерб компании «Ивэнерго» — филиалу ПАО «Россести Центра и Поволжья» в размере свыше 900 млн рублей.
Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Новосибирской области вместе с коллегами из ФСБ при участии Росгвардии задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.