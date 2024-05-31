В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора «Энергосети»

В отношении руководителя ООО «Энергосеть» возбудили дело о мошенничестве на 900 млн рублей.

Об этом сообщило УМВД России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Энергосеть» по ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, он причинил ущерб компании «Ивэнерго» — филиалу ПАО «Россести Центра и Поволжья» в размере свыше 900 млн рублей.

Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Новосибирской области вместе с коллегами из ФСБ при участии Росгвардии задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.