Волк: в Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Новосибирской области вместе с коллегами из ФСБ при участии Росгвардии задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.

«По имеющимся данным, летом 2022 года злоумышленники зарегистрировали аккаунт на сайте РRО.Культура.РФ, где анонсировали концерты и кинопоказы, которые фактически не проводились. Организовав продажу билетов, оплата которых производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», сообщники похитили свыше 11,5 миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СУ УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сейчас двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.