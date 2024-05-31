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Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

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Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Кремле.

«Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области», — заявил Путин Федорищеву в ходе встречи.

Ранее Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку с поста губернатора Самарской области.

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