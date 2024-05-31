Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

Об этом сообщили в Кремле.

«Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области», — заявил Путин Федорищеву в ходе встречи.

Ранее Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку с поста губернатора Самарской области.