Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область
Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
- globallookpress.com
Об этом сообщили в Кремле.
«Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области», — заявил Путин Федорищеву в ходе встречи.
Ранее Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку с поста губернатора Самарской области.
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