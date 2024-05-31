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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку. Его видеообращение опубликовало самарское правительство.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку
  • © предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

Азаров, обращаясь к гражданам, напомнил, что вместе с ними властям удалось построть сотни социальных объектов, в том числе детсады, школы, больницы, дома культуры и стадионы.

«А ещё скверы, парки, набережные в каждом городе на Волге», — рассказал Азаров.

Он поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и внимание к региону и пообещал продолжить делать всё для развития и процветания родной земли.

30 мая Наталья Комарова объявила об уходе с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа. Путин после этого предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить этот регион.

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