Россияне в среднем жертвуют на благотворительность до 10 тысяч рублей в месяц

Аналитики провели исследование и выяснили, что средний размер благотворительного взноса в России составляет от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру» и сервиса «VK Добро».

Также исследование показало, что чаще всего на благотворительность жертвуют россияне в возрасте 25—45 лет, проживающие в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.

Чаще всего россияне перечисляют деньги целенаправленно в поддержку долгосрочных инициатив в области экологии (27%), культурного наследия (23%), социальной защиты (19%), образования (16%) и здравоохранения (15%).

Ранее сообщалось, что для 42% жителей России важно, чтобы их компания-работодатель участвовала в благотворительности.