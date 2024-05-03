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Более 40% россиян важно участие работодателя в благотворительности

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Почти половине жителей России важно, чтобы их компания-работодатель участвовала в благотворительности.
Более 40% россиян важно участие работодателя в благотворительности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведённый компанией «Авито Работа».

Для значительной части россиян, а это 42% опрошенных, важно, чтобы их компания-работодатель участвовала в благотворительности.

При этом женщины отмечали важность участия их работодателей в благотворительности чаще, чем мужчины, — 45% против 39% соответственно. 

Ранее сообщалось, что большинство россиян периодически перечисляют средства на благотворительность.

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