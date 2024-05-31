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В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углём

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В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда с углем. Движение поездов по перегону временно приостановлено.
В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углём
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги в Амурской области.

Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются.

19 мая было возбуждено дело после схода вагонов поезда с рельсов в Красноярском крае.

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