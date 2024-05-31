В РСТ рассказали о новых правилах отбора загранпаспорта из-за ошибок

Вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ), глава комиссии по перевозкам Дмитрий Горин рассказал, что в связи с постановлением правительства, принятым в декабре прошлого года, может увеличиться число случаев, когда загранпаспорт признаётся недействительным.

В документе «О некоторых вопросах изъятия у гражданина Российской федерации… заграничного паспорта» перечисляются признаки, по которым документ могут забрать на границе. Это, в частности, «ошибки и опечатки», наличие «нестандартных букв и других знаков», «несоответствие способа выполнения фотоизображения».

«Сейчас все ждут разъяснений от правительства, потому что должны, по-хорошему, существовать чёткие критерии: какие опечатки допустимы и в каком количестве, а какие нет», — прокомментировал Горин для «Парламентской газеты».

По его словам, формально погранслужба, отбирая паспорт, действует в рамках закона. Поэтому пытаться что-то доказывать непосредственно в аэропорту бессмысленно. Также не несут ответственности авиакомпании и туркомпании.

В такой ситуации гражданин может обратиться в суд.

«Но подавать иск в таком случае нужно к той организации, которая выдавала ему заграничный паспорт», — резюмировал Горин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали страны, которые российские граждане могут посещать без загранпаспорта и оформления визы.