Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июне в России. Так, для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг.

«Штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года. Недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос», — цитирует Володина «Парламентская газета».

Кроме того, он уточнил, что вступает в силу закон, который защитит пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, от списания при взыскании долгов с их родственников.

«Теперь их пенсия, зачисленная на счета родителей, опекунов или попечителей, включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание», — заявил спикер ГД.

Среди других проектов, которые вступают в силу, также значится закон, наделяющий кабмин полномочиями определить виды и категории сложности туристических маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником.

Кроме того, вступает в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в три и более преступлений небольшой или средней тяжести.