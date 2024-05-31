Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
- РИА Новости
«Штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года. Недобросовестным ресурсоснабжающим организациям проще их заплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос», — цитирует Володина «Парламентская газета».
Кроме того, он уточнил, что вступает в силу закон, который защитит пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, от списания при взыскании долгов с их родственников.
«Теперь их пенсия, зачисленная на счета родителей, опекунов или попечителей, включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание», — заявил спикер ГД.
Среди других проектов, которые вступают в силу, также значится закон, наделяющий кабмин полномочиями определить виды и категории сложности туристических маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником.
Кроме того, вступает в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в три и более преступлений небольшой или средней тяжести.