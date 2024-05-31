Промышленное производство в Калужской области выросло на 22,8%
Об этом сообщает АБН24.
Как говорится в материале, наибольший рост был достигнут в химической промышленности и составил 173%.
По словам губернатора региона, объёмы производства железнодорожной техники и оборудования для космических и летательных аппаратов выросли на 58%. На 41,1% выросло производство бумаги, объём производства машин и оборудования специального назначения вырос на 35,5%, а лекарственных препаратов — на 29,9%.
Ранее власти Калужской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном.