Промышленное производство в Калужской области выросло на 22,8%

Калужская область стала лидером по темпу роста промышленного производства, сказал губернатор региона Владислав Шапша.

Об этом сообщает АБН24.

Как говорится в материале, наибольший рост был достигнут в химической промышленности и составил 173%.

По словам губернатора региона, объёмы производства железнодорожной техники и оборудования для космических и летательных аппаратов выросли на 58%. На 41,1% выросло производство бумаги, объём производства машин и оборудования специального назначения вырос на 35,5%, а лекарственных препаратов — на 29,9%.

Ранее власти Калужской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном.