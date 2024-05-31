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Промышленное производство в Калужской области выросло на 22,8%

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Калужская область стала лидером по темпу роста промышленного производства, сказал губернатор региона Владислав Шапша.

Об этом сообщает АБН24.

Как говорится в материале, наибольший рост был достигнут в химической промышленности и составил 173%.

По словам губернатора региона, объёмы производства железнодорожной техники и оборудования для космических и летательных аппаратов выросли на 58%. На 41,1% выросло производство бумаги, объём производства машин и оборудования специального назначения вырос на 35,5%, а лекарственных препаратов — на 29,9%.

Ранее власти Калужской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном.

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