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Власти Калужской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсудил перспективы взаимодействия в разных областях.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Шапша отметил, что продукцию в Узбекистан поставляют более 30 калужских компаний, а товары узбекских производителей также пользуются спросом на рынке региона.

Он напомнил, что в 2023 году было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами Ташкента и Калужской области.

Глава региона добавил, что республика выразила заинтересованность в сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что члены комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству в ходе совместного заседания с делегацией Народного собрания Дагестана обсудили вопросы, касающиеся инвестиционного климата Подмосковья и развития туризма.

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