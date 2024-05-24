Подмосковье и Дагестан обсудили меры содействия бизнесу

Члены комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству в ходе совместного заседания с делегацией Народного собрания Дагестана обсудили вопросы, касающиеся инвестиционного климата Подмосковья и развития туризма.

Об этом сообщает 360.ru.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что ежегодный товарооборот между регионами превышает 3,3 млрд рублей.

По его словам, Москва и Подмосковье занимают лидирующие позиции по количеству приезжающих в Дагестан туристов.

«Уверен, что соглашение станет прочной основой для укрепления нашего сотрудничества. Особое внимание — привлечению инвестиций, развитию туризма и предпринимательской активности», — добавил Брынцалов.

В апреле в Мурманске замгубернатора Ольга Вовк обсудила вопросы сотрудничества с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Кумаром Гауравом.