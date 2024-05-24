RT в Telegram
Подпишись

Подмосковье и Дагестан обсудили меры содействия бизнесу

Короткая ссылка
Члены комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству в ходе совместного заседания с делегацией Народного собрания Дагестана обсудили вопросы, касающиеся инвестиционного климата Подмосковья и развития туризма.

Об этом сообщает 360.ru.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что ежегодный товарооборот между регионами превышает 3,3 млрд рублей.

По его словам, Москва и Подмосковье занимают лидирующие позиции по количеству приезжающих в Дагестан туристов.

«Уверен, что соглашение станет прочной основой для укрепления нашего сотрудничества. Особое внимание — привлечению инвестиций, развитию туризма и предпринимательской активности», — добавил Брынцалов.

В апреле в Мурманске замгубернатора Ольга Вовк обсудила вопросы сотрудничества с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Кумаром Гауравом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить