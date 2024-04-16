В Мурманской области обсудили расширение связей с Индией

В Мурманске замгубернатора Ольга Вовк обсудила вопросы сотрудничества с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Кумаром Гауравом.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на правительство региона.

«На уровне региона большой потенциал имеет сотрудничество в таких сферах, как наука, технологии и инновации, фармацевтика и атомная энергетика, добыча полезных ископаемых», — отметила Вовк.

В ходе встречи стороны обсудили потенциал побратимского сотрудничества, в частности, развитие гуманитарно-культурных связей, взаимодействие в области культуры, образования, туризма, молодёжной политики и спорта.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».